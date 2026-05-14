На жителя Чебоксар составили протокол за публикацию видео с БПЛА

Полиция Чебоксар установила автора опубликованного в соцсетях видео с БПЛА и последствиями атаки 5 мая. 18-летнего местного жителя доставили в отдел полиции и составили в отношении него административный протокол, сообщает пресс-служба МВД по Чувашии.

На видео, опубликованном министерством, нарушитель извинился за то, что улыбнулся во время съемок. Также он сообщил, что сочувствует погибшим и пострадавшим от атаки БПЛА.

Материалы рассмотрит мировой суд.

Анна Кайдалова