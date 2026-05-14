Дамбу подвело состояние

Прорыв дамбы в Орске во время сильного весеннего паводка 2024 года произошел в том числе из-за ее ненадлежащего состояния. Об этом говорится в сообщении Оренбургского областного суда, который рассматривал апелляционную жалобу на решение райсуда по иску восьми жителей Орска о компенсации ущерба имуществу. Ответчиками среди прочих стали администрация города, «Интер РАО-Электрогенерация», АО «Согаз», Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору и др. Согласно решению облсуда, с городской администрации и страховой компании в пользу пострадавших взыскано 11 млн руб. Паводок 2024 года стал рекордным за несколько последних десятилетий. В зоне ЧС оказались три крупнейших муниципалитета региона, пострадала 1/6 часть жителей всей области – более 311 тыс. человек.

Оренбургский областной суд подтвердил, что причинами прорыва дамбы в Орске 5 апреля 2024 года помимо погодных условий стали ненадлежащее состояние гидротехнического объекта и большой сброс воды на Ириклинской ГЭС.

Из-за прорыва тела дамбы шириной 3 метра в Орске затопило более 6 тыс. домов. На следующий день после происшествия стало известно, что управление Следственного комитета по Оренбургской области возбудило уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) и нарушении правил безопасности при ведении строительных работ (ч. 1 ст. 216 УК РФ). Следствие продолжается до сих пор.

После пика паводка жители вышли на стихийный митинг из-за недовольства мерами поддержки и низкими размерами компенсаций, после чего Денис Паслер, занимавший тогда должность губернатора Оренбуржья, решил увеличить все выплаты в два раза;

единовременные выплаты составили 20 тыс. руб. на человека, при утрате имущества — от 50 тыс. до 100 тыс. руб. В июле 2024 года глава Орска Василий Козупица подал в отставку. О своем решении он сообщил Денису Паслеру во время рабочей встречи.

В целом в регионе во время весеннего паводка 2024 года оказались затопленными более 32 тыс. домов. Пострадала 1/6 часть жителей всей области – более 311 тыс. человек. По данным регионального правительства, на восстановление инфраструктуры и социальные выплаты из федерального и регионального бюджетов направлено порядка 49 млрд руб.

Летом 2025 года восемь жителей Орска обратились в Октябрьский районный суд с исками о возмещении ущерба, причиненного их имуществу. Все иски были объединены в одно производство. В декабре суд взыскал с администрации города и владельца дамбы АО «Интер РАО-Электрогенерация» 11 млн руб. в пользу истцов.

АО «Интер РАО-Электрогенерация» зарегистрировано 15 июня 2011 года. Единственным акционером компании является ПАО «Интер РАО». «Интер РАО-Электрогенерация» объединяет российские генерирующие активы группы «Интер РАО», за исключением электростанций в Омской, Томской областях и Башкирии. В состав общества входят 22 крупнейшие электростанции России суммарной установленной электрической мощностью 22,022 ГВт.

Решение суда первой инстанции было обжаловано в Оренбургском областном суде. Судебная коллегия по гражданским делам облсуда пришла к выводу, что компания «Интер РАО-Электрогенерация» является ответственной за причинение вреда имуществу истцов, однако суд принял во внимание, что гражданская ответственность организации была застрахована в АО «Согаз», поэтому ущерб следует взыскивать именно с «Согаза». Кроме того, с «Интер РАО-Электрогенерации» в пользу двух истцов взысканы убытки, превышающие установленный законом предельный размер страховых выплат, в виде разницы между страховой выплатой и фактическим размером вреда.

Сабрина Самедова