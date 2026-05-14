Запуск завода «Балтфарма» в Петербурге перенесли на 2027 год

Фармацевтический завод «Балтфарма», который строят на площадке «Новоорловская» особой экономической зоны «Санкт-Петербург», планируют ввести в эксплуатацию в первом квартале 2027 года. Об этом сообщают «Ведомости Северо-Запад». Производство препаратов по офсетному контракту на предприятии должно стартовать в 2028 году.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Сроки запуска проекта переносились уже несколько раз. Изначально предприятие планировали открыть в 2025 году, затем ввод перенесли на 2026-й, а позже — еще на год.

В компании «Р-Фарм», владеющей «Балтфармой», объяснили изменение графика сложностью создания высокотехнологичного производственного комплекса. В частности, речь идет о поставке, монтаже и настройке специализированного оборудования.

Как уточнили в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга, на заводе планируют выпускать 31 наименование препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств. В их числе — 20 противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов. Также предприятие будет производить лекарства для лечения заболеваний пищеварительной, кровеносной и нервной систем.

Объем инвестиций в проект превысит 2,6 млрд рублей. Ранее стоимость строительства оценивалась примерно в 2 млрд рублей.

Матвей Николаев