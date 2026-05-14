В Новороссийске ожидаются ливни с грозой и ветром до 25 м/с

В Новороссийске в ближайшие дни может резко ухудшиться погода. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города со ссылкой на данные Краснодарского ЦГМС.

Согласно актуальным прогнозам, с 14 по 17 мая местами в регионе ожидаются сильные дожди, ливни с грозой и градом, а также усиление ветра с порывами до 20-25 м/c.

На реках и водотоках бассейна реки Кубань возможно повышение уровня воды с превышением неблагоприятных отметок. В течение суток 15 мая, 16 и 17 мая прогнозируют обильные осадки.

Жителей Новороссийска призвали следить за сообщениями СМИ, радио и телевидения, а также соблюдать меры предосторожности из-за непогоды.

