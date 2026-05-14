Три бригады устраняют новый дефект на сетях водоснабжения в Новочеркасске

В Новочеркасске при попытке подать воду в систему после устранения первого порыва произошла еще одна авария. Об этом сообщил глава города Павел Исаков.

Фото: Администрация Новочеркасска

На объекте работают 3 аварийные бригады и задействовано 5 единиц спецтехники. Сейчас проводятся необходимые подготовительные земляные работы. Как только специалисты доберутся до участка трубопровода с дефектом, начнется его ликвидация.

Ситуация находится на особом контроле руководства.

Мария Хоперская

