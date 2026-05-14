«Еще во времена дебюта его стиль назвали "lady cool"»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

Отмечая Asian American and Pacific Islander Heritage Month — Месяц наследия американцев азиатского происхождения и жителей тихоокеанских островов, Saks Fifth Avenue вспоминает интересные имена дизайнеров азиатского происхождения. И наряду с очевидно великими в списке появляются и дизайнеры, менее известные широкой публике за пределами США. Один из них — Прабал Гурунг.

Гурунг — как раз тот случай, когда за вполне «правильной» нью-йоркской карьерой стоит интересная биография. Родился в Сингапуре, вырос в Катманду, учился в Индии, а затем приехал в Нью-Йорк и уже тут прошел по вполне классическому маршруту: сначала Donna Karan, затем позиция креативного директора в Bill Blass и, наконец, собственный бренд, запущенный в 2009 году.

Еще во времена его дебюта его стиль назвали «lady cool» — женственность, но не милая, а с характером. Он очень точно работает с драпировкой и силуэтом, и при этом цвет для него — один из главных инструментов. Основой его бренда стала вечерняя одежда, и особенно платья. Гурунг в коллекциях регулярно делает отсылки к своей южноазиатской идентичности — через цвет, текстуру, ощущение праздничности. При всей этой легкости — женственность, цветы, шелк — он последовательно встраивает в коллекции социальную повестку. У него, например, был показ, где на подиуме появились транспаранты с надписью «Who gets to be American?»

Его вещи носят и на красных дорожках, и на встречах в Белом Доме. Так, клиенткой Гурунга много лет является Мишель Обама. Свой путь дизайнер описал в книге Walk Like a Girl, вышедшей в 2021 году. И это не книга пол моду, а книга про эмиграцию, поиск себя, путь от фрика до законодателя мод.

Анна Минакова