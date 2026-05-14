Порой кажется, что все уже придумано, и новый бизнес можно запустить разве что на основе ИИ. Но есть примеры и вполне физических продуктов, которые приносят деньги создателям.

Крис Плейс из Сан-Франциско, как-то занимаясь в зале, заметил, что посетители используют бутылку с водой не совсем по назначению. То есть они, конечно, пьют воду между подходами к тренажерам, но не только. Бутылка в фитнес-клубах стала служить опорой для смартфонов. Устройства то и дело опирают на емкость с водой, чтобы снять короткий ролик для соцсетей или включить видео с инструкциями тренера.

Крис, будучи опытным продуктовым дизайнером, начал придумывать решение и запустил кампанию на Kickstarter с прототипом бутылки со встроенным магнитным креплением для смартфона. Проект привлек внимание любителей спорта и собрал 330 тыс. Так в 2023 году появился бренд Ringo. Магнитная крышка специально разработана для фитнес-блогеров, кольцо выдерживает вес даже небольшого планшета. Бутылка с магнитным кольцом-держателем продается за $54.

Интересно, что для Криса Плейса это как минимум второй большой успех. В 2016 году он создал Prepd — умные ланчбоксы. Бизнес начинался примерно так же: с проблемы и запуска кампании на Kickstarter, где удалось собрать целых $4 млн. Prepd представлял собой комбинацию стильных контейнеров, которые умещаются в чехол с бамбуковой крышкой (в разложенном виде она служит ковриком для ланча), и мобильного приложения.

Пользователь мог найти там простые рецепты с подробными видео, просчитать всю пользу для организма, распланировать питание на неделю и комфортно размещать свои обеды в симпатичном ланчбоксе. Со временем ассортимент бренда расширился другой утварью — например, компактными чугунными сковородками «для всего».

В общем, если видите проблему или чей-то дискомфорт, возможно, какой-то продукт, нужный человечеству, еще не создан.

Яна Лубнина