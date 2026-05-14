Кака, известный бразильский футболист, настоящая звезда 2000-х, был одним из немногих игроков в мире, которые всем и везде показывали, что верят в Бога. Не очень звучное прозвище Кака — это сокращение от полного имени Рикарду. Его история началась с серьезной травмы в возрасте 18 лет. Тогда атакующий полузащитник нырнул в бассейн и сломал позвоночник. Кроме того, он получил ушиб мозга, и врачи говорили, что футболист больше не сможет играть.

Да что там играть — были вопросы, будет ли он ходить. Кака рассказывал, что в тот момент он много молился, и случилось настоящее чудо. Полузащитник полностью восстановился и вернулся на поле. С этого момента каждый свой гол он посвящал Богу. Знаменитый жест — указательные пальцы, поднятые к небу, — очень любили режиссеры телетрансляций. Кроме того, Кака, будучи протестантом, буквально везде демонстрировал свое отношение к Богу. Одна из крупных компаний специально для него сделала именные бутылки с надписью «Бог милосерден» и «Иисус на первом месте».

После победы на чемпионате мира в 2002 году игрок демонстрирует футболку с надписью «Я принадлежу Иисусу». Это заявление он будет делать постоянно и не только на поле. Он отдает полученный «Золотой мяч» в церковь на хранение. Рассказывает, что сохранил девственность до брака и, по законам Библии, жертвует 10% своего дохода церкви. Долгое время Кака заявлял, что хочет стать пастором, но в итоге что-то пошло не по плану. Лидеров церкви, которым помогал игрок, осудили за финансовые махинации, а брак футболиста распался.

Владимир Осипов