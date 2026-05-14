Удачная метафора, которая, как нельзя лучше ложится в стихотворение, внезапное озарение инженера при решении сложной задачи, и маленький ребенок, который только что придумал правила для новой интересной игры: что происходит в голове, когда наша креативность на высоте, и можно ли включить ее, точно свет в комнате? Недавние исследования показывают: творческое мышление — это не вдохновение с небес, а тонкая работа конкретных зон мозга.

В центре истории — астральная префронтальная кора, которую можно назвать диспетчером идей. Оказалось, этот участок буквально сшивает разные типы мышления. Это и спонтанный поток ассоциаций, когда мозг свободно блуждает и соединяет далекие друг от друга понятия. С другой стороны, это строгий контроль, который отбирает идеи, проверяя их на пригодность. Именно на пересечении этих двух режимов и рождается креативность. То есть это не хаос и не порядок, а нечто среднее. Эти выводы публикует журнал Brain.

К тому же творческое мышление зависит не только от того, как хорошо работает мозг, но и от того, насколько гибко он переключается между режимами. Слишком много контроля — и новые идеи погибают, слишком мало — и ничего полезного не рождается. Что касается тренировки креативности, она действительно работает. Например, объединить идеи, у которых вообще нет ничего общего, взять паузы в бесконечном потоке информации. Даже если на первый взгляд бездействие кажется потерей времени, именно в эти моменты рождаются лучшие замыслы: сменить обычную среду пребывания или просто прогуляться. Это плюс 60% креативности. А главным убийцей творческого мышления ученые называют перфекционизм.

Анна Кулецкая