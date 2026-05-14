В Ростове-на-Дону последний звонок услышат более 17 тысяч выпускников

В Ростове-на-Дону определились с датой проведения последнего звонка для выпускников школ. Как сообщил глава городской администрации Александр Скрябин, торжественные линейки состоятся во всех учебных заведениях 26 мая.

В этом году праздник охватит более 12 тыс. выпускников девятых классов и почти 5 тыс. учащихся одиннадцатых классов.

После завершения мероприятий школьникам предстоит сдача государственных экзаменов. По словам Скрябина, в 2026 году проведение основного периода ЕГЭ перенесено на начало июня. Первого числа одиннадцатиклассники будут сдавать географию, литературу, химию и историю.

Мария Хоперская