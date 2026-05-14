Дома и участки 500 семей в Махачкале попали под ограничения из-за старого земельного спора

Жители микрорайона ДОСААФ в поселке Красноармейск под Махачкалой обнаружили ограничения на регистрационные действия с жильем и земельными участками. Как рассказали собственники корреспонденту «Ъ-Кавказ», о существовании обременений они узнали только в мае 2026 года после попыток провести сделки с недвижимостью.

По словам жителей, ограничения связаны с имущественным спором вокруг земельного массива площадью более 246 тыс. кв. м. Первоначально участок принадлежал ООО «Байтэр», которое в 2012 году продало землю жителю Махачкалы. Позднее продавец заявил, что покупатель не исполнил обязательства по оплате сделки в полном объеме.

В 2015 году суд утвердил мировое соглашение, согласно которому при нарушении условий оплаты договор мог быть расторгнут, а участок возвращен прежнему владельцу. К этому моменту территория уже начала активно застраиваться. Впоследствии массив разделили на 410 участков, где сформировался жилой микрорайон примерно на 500 семей.

Собственники утверждают, что приобретали землю через официально зарегистрированные сделки, а сведения об ограничениях в ЕГРН на момент покупки отсутствовали.

«Мы купили участок несколько лет назад, оформляли все официально через МФЦ, проверяли документы. А теперь выясняется, что из-за старого спора мы даже не можем совершать регистрационные действия»,— рассказал «Ъ-Кавказ» житель микрорайона Ибрагим Алиев.

Ситуация уже обсуждалась на уровне руководства республики. Врио вице-премьера Дагестана — министр по земельным и имущественным отношениям Заур Эминов заявил, что «люди не должны становиться заложниками чужих интересов». Глава Махачкалы Джамбулат Салавов провел переговоры с учредителем ООО «Байтэр» Умаханом Ахмедовым.

Опрошенные «Ъ-Кавказ» юристы полагают, что ключевым вопросом в споре станет статус жителей как добросовестных приобретателей.

Роман Лаврухин