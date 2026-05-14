В Таганроге на котельных начались гидравлические испытания

В Таганроге стартовала подготовка к отопительному периоду 2026–2027 годов. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своих соцсетях.

На территории муниципалитета работают 152 котельные, из которых 42 находятся в муниципальной собственности. Общая протяженность тепловых сетей составляет 207 км, при этом 109,9 км принадлежат городу. По данным властей, коммунальные службы приступили к гидравлическим испытаниям в жилых домах и на объектах социальной инфраструктуры. Этот этап позволяет заранее выявить слабые места и потенциальные повреждения в сети, чтобы устранить их в летний период, а не зимой в аварийном режиме.

На особом контроле находятся проблемные котельные по адресам: улица Химическая, 11; улица Заводская, 1; улица Ленина, 220, а также относящиеся к ним участки теплотрассы. Так, на улице Заводской подрядчик завершил демонтаж старого котельного оборудования и устанавливает новое. Срок завершения работ — до 1 июля текущего года. На улице Химической, 11 также завершили демонтаж старого оборудования, изготавливается новое, техническая готовность объекта составляет 20%.

Кроме того, в городе разработаны траншеи и демонтированы изношенные сети на пяти участках общей протяженностью 2,7 км: на улицах П. Тольятти, С. Лазо, Турубаровых и Желябова. Подрядная организация завезла необходимые материалы, включая трубы, выполнила сварочные работы и нанесла антикоррозионное покрытие на трубопроводы.

На улице Турубаровых (380 м), по словам госпожи Камбуловой, требуется очистка лотков, установка плит покрытия, обратная засыпка и благоустройство. Готовность составляет 85%, завершение работ запланировано до 10 июня. На улице Желябова (620 м) ведутся работы по теплоизоляции — готовность 90%, завершение работ запланировано на конец месяца. На улице П. Тольятти выполняется теплоизоляция трубопровода, срок завершения до 10 июня. На улице С. Лазо после завершения работ на участках подрядчик приступит к монтажно-сварочным работам, которые необходимо завершить до 20 июля.

Константин Соловьев