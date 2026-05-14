Житель Лакского района подозревается в демонстрации запрещенной символики

Левашинский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Республике Дагестан возбудил уголовное дело против жителя Лакского района. Фигуранта подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.4 УК РФ (публичная демонстрация символики экстремистских организаций лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние). Об этом сообщили в СУ СК России по региону.

По данным следствия, подозреваемый разместил на личной странице в одной из социальных сетей изображения с символикой организаций, запрещенных на территории России. Публикации находились в открытом доступе с 2017 по 2018 годы.

Установлено, что 4 февраля 2026 года мужчину уже привлекали к административной ответственности по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ за публичную демонстрацию запрещенной символики. Однако он не удалил публикации и продолжал хранить их в открытом доступе для неограниченного круга лиц.

В настоящее время проводятся следственные действия для закрепления доказательственной базы и выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Мария Хоперская