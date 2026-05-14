Прокуратура заинтересовалась срывом ремонта Доходного дома в Ставрополе

Прокуратура Октябрьского района города Ставрополя завершила проверку исполнения законодательства об объектах культурного наследия. Поводом для нее послужила публикация в СМИ, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в краевом центре находится объект культурного наследия регионального значения Доходный дом, возведенный в начале XX века. Как выяснили проверяющие, уполномоченная организация в нарушение требований закона не провела работы по сохранению уникального здания. Эти мероприятия были запланированы до конца 2025 года.

Кроме того, на данный момент отсутствует проектная документация на проведение работ и разрешение на них от контролирующего органа. На объекте не организован обязательный авторский контроль.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура возбудила в отношении руководителя юридического лица дело об административном правонарушении по части 1 статьи 7.13 КоАП РФ. По итогам рассмотрения дела виновное лицо привлечено к ответственности в виде штрафа. Прокуратура взяла на контроль устранение всех нарушений закона.

Мария Хоперская