Северный Кавказ столкнулся с переизбытком кадров в сфере охраны

На Северном Кавказе сфера безопасности вошла в число наиболее перенасыщенных сегментов рынка труда. Такие данные содержатся в исследовании hh.ru, с которым ознакомился «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По данным компании, в СКФО на одну вакансию в сфере безопасности приходится 48,3 резюме. Более высокий уровень конкуренции зафиксирован только в сфере искусства и массмедиа, где показатель достигает 60,6 кандидата на место. В IT на одну вакансию приходится 42,6 резюме. Высокая конкуренция также наблюдается среди юристов и маркетологов.

В hh.ru отмечают, что Северо-Кавказский федеральный округ остается единственным макрорегионом страны, где число активных соискателей превышает потребности работодателей. При этом наиболее высокая конкуренция сосредоточена именно в гуманитарных и офисных профессиях.

Одновременно в ряде отраслей экономики сохраняется дефицит кадров. По данным исследования, в розничной торговле на одну вакансию приходится 4,1 кандидата, в медицине — 7,8, в продажах — 10. В компании указывают, что ситуация связана с несовпадением структуры спроса и предложения на рынке труда.

Как следует из исследования, ключевым работодателем в городах СКФО остается малый и средний бизнес, формирующий около 70% рабочих мест в массовых сегментах экономики. Вместе с тем от 45% до 48% предприятий МСП сообщили об усложнении процесса найма за последний год, несмотря на общий рост числа соискателей.

Опрошенные «Ъ-Кавказ» эксперты полагают, что высокий уровень конкуренции в сфере безопасности связан как с устойчивым спросом со стороны соискателей на стабильные и статусные профессии, так и с ограниченным числом вакансий в сегменте. По их оценке, значительная часть молодых специалистов продолжает ориентироваться на гуманитарные и административные направления, тогда как в прикладных и сервисных отраслях сохраняется кадровый дефицит.

Подробнее читайте в материале «Кандидатов через край».

Роман Лаврухин