СК возбудил дело после драки подростков в станице Тацинской

В Тацинском районе следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство) после инцидента с несовершеннолетними в Тацинском районе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

По информации правоохранителей, 11 мая группа подростков в возрасте от 13 до 15 лет в станице Тацинской совершила противоправные действия в отношении 13-летнего мальчика. В полицию поступило сообщение о происшествии на местном стадионе. Сотрудники установили всех участников. Предварительно выяснилось, что телесные повреждения потерпевшему нанес подросток 2012 года рождения, а другой участник 2014 года рождения снимал это на мобильный телефон.

Родители несовершеннолетних привлечены к административной ответственности по ч. 5 ст. 35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию детей). Полицейские проводят профилактические мероприятия в учебном заведении, где учатся подростки.

Отмечается, что под расследования поставлен на особый контроль в следственном управлении.

