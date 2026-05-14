В Казани на форуме KazanForum «Ростех» представил гражданские беспилотники Fellow, Lightning P и Delta Turbo, а также комплекс обнаружения дронов «Бекас». Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.

В Казани представили новые гражданские беспилотники и систему обнаружения дронов

Фото: Пресс-служба «Ростех»

Малый беспилотник Fellow с дальностью полета до 30 км, камерой с гибридным зумом x160 и функциями ночного видения и слежения за объектом предлагают использовать для охраны, поисково-спасательных операций и мониторинга.

Дрон Lightning P, способный развивать скорость до 270 км/ч и работать в радиусе до 60 км, ориентирован на мониторинг объектов нефтегазовой отрасли и охрану инфраструктуры.

Беспилотник Delta Turbo с турбореактивным двигателем может летать на расстояние до 200 км со скоростью до 260 км/ч и использоваться для срочной доставки грузов, включая медикаменты и спасательное оборудование.

Кроме того, «Ростех» показал радиолокационный комплекс «Бекас» для обнаружения малых беспилотников. Система может непрерывно работать более суток и применяться для обеспечения безопасности массовых мероприятий.

Анна Кайдалова