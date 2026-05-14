Прокуратура начала проверку по факту гибели ребенка в медцентре Новороссийска

Прокуратура Новороссийска организовала проведение проверки по факту информации о смерти восьмилетнего ребенка в частном медицинском центре. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Сотрудники прокуратуры проверят исполнение законодательства о здравоохранении после появления в СМИ информации о гибели ребенка в частном медицинском центре Новороссийска. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.

В пресс-службе прокуратуры региона заявили, что меры реагирования будут приняты при наличии оснований по завершении проверки.

По факту смерти ребенка в частной клинике Новороссийска также возбудили уголовное дело, о чем сообщали в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю. Дело заведено по статье о причинении смерти по неосторожности, проводятся все необходимые следственные действия.

Руководство медицинского центра прокомментировало произошедшее в официальном MAX-канале, заявив, что медицинский персонал предпринял все требуемые меры в отношении пациента. Также в медицинском центре выразили соболезнования семье умершего мальчика и оповестили, что в учреждении начата внутренняя проверка.

Кристина Мельникова