Рейтинг самых востребованных лекарств на Дону возглавил Омепразол

В первом квартале 2026 года самым востребованным аптечным препаратом среди жителей Ростовской области стал ингибитор протонной помпы Омепразол. В начале года лекарства от повышенной кислотности желудка было продано 545,8 тыс. упаковок, что составляет 1,8% от общего числа продаж всех препаратов в регионе. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе в DSM Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Второе место по популярности занял местный анестетик Меновазин. На него пришлось 1,5% от общего числа продаж — 437 тыс. упаковок. На третьем месте оказался антибиотик Цефтриаксон, этого препарата было продано 414 тыс. упаковок — 1,4%. Третье и четвертое место разделили раствор для инфузий натрия хлорид (402,5 тыс. упаковок) и капли в нос Нафтизин (387,8 тыс. упаковок). Они заняли 1,3% аптечного рынка региона.

В денежном выражении в отчетный период в топ-3 самых востребованных препаратов в Ростовской области вошли средства от диабета второго типа Тирзетта (188,8 млн. руб. или 1,5%), Семавик (142,2 млн. руб. или 1,1%.) и Форсига (101,3 млн руб. или 0,8%). На четвертом и пятом местах разместились антикоагулянтный препарат Эликвис (98,7 млн руб.) и препарат от ожирения на основе семаглутида Велгия (82,5 млн руб. или 0,7%).

Наталья Белоштейн