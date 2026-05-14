В Самаре арестованы подростки, готовившие теракт на железной дороге

Сотрудники регионального УФСБ задержали несовершеннолетних, причастных к поджогу трансформаторного шкафа Куйбышевской железной дороги (филиал ОАО «РЖД»). Как сообщили в ведомстве, злоумышленниками оказались двое жителей Татарстана.

На допросе они признались, что совершили поджог по заданию неизвестного куратора, с которым общались через Telegram. За выполнение задания им пообещали вознаграждение в размере 20 тыс. рублей.

В отношении задержанных Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК РФ («Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору»). Максимальное наказание по этой статье — до 20 лет лишения свободы. Решением суда оба фигуранта заключены под стражу.

Георгий Портнов