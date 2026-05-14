Экс-мэра Мурманска назначили замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил о назначении Юрия Сердечкина заместителем министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
По словам губернатора, господин Сердечкин хорошо знаком с особенностями северных регионов и вопросами развития Арктики. Андрей Чибис подчеркнул, что его профессиональный опыт будет востребован как на федеральном уровне, так и в интересах Мурманской области.
«Уверен, что его глубокое понимание специфики северных территорий и управленческий опыт принесут пользу всей Российской Арктике, и, конечно же, нашей Мурманской области»,— отметил господин Чибис.
Глава региона также пожелал Юрию Сердечкину успехов в новой должности и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.