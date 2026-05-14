Экс-мэра Мурманска назначили замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил о назначении Юрия Сердечкина заместителем министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-мэра Мурманска назначили заместителем министра России по развитию Дальнего Востока и Арктики

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Экс-мэра Мурманска назначили заместителем министра России по развитию Дальнего Востока и Арктики

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам губернатора, господин Сердечкин хорошо знаком с особенностями северных регионов и вопросами развития Арктики. Андрей Чибис подчеркнул, что его профессиональный опыт будет востребован как на федеральном уровне, так и в интересах Мурманской области.

«Уверен, что его глубокое понимание специфики северных территорий и управленческий опыт принесут пользу всей Российской Арктике, и, конечно же, нашей Мурманской области»,— отметил господин Чибис.

Глава региона также пожелал Юрию Сердечкину успехов в новой должности и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.

Матвей Николаев