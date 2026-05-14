С жителя Нижнего Новгорода взыщут 1,9 млн рублей за несанкционированную свалку

Суд постановил взыскать 1,9 млн руб. с жителя Нижнего Новгорода за создание несанкционированной свалки в Кстовском районе. Об этом сообщили в региональном управлении Росприроднадзора.

По данным надзорного ведомства, свалку выявили в 2022 году в ходе выездного обследования неразграниченного земельного участка под линией электропередачи в районе деревни Крутая. Навалы строительных отходов и грунта занимали более 537 кв. м. В месте размещения свалки содержание загрязняющих веществ в почве превышало норму.

Организатором свалки оказался житель Нижнего Новгорода, нарушивший природоохранные нормы и требования и допустивший загрязнение почвы. Специалисты Росприроднадзора рассчитали сумму ущерба, нанесенного окружающей среде, и взыскали ее через суд.

С предъявленной суммой ущерба ответчик согласился. Решение суда вступило в законную силу.

Андрей Репин