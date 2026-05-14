На Ставрополье с экс-руководителей ГУП УКС СК взыскивают 62 млн рублей

В Арбитражный суд Ставропольского края поступило заявление о привлечении 12 контролирующих лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам обанкротившегося ГУП «Управление капитального строительства Ставропольского края» на сумму более 62 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Инициатором выступил конкурсный управляющий предприятия. Речь идет о привлечении контролирующих должника лиц, а также Министерства имущественных отношений Ставропольского края к субсидиарной ответственности по денежным обязательствам организации.

В заявлении фигурируют 12 лиц. Среди них значатся Корнет Юрий Алексеевич, Белица Сергей Иванович, Елистратов Владимир Анатольевич, Авраменко Игорь Анатольевич, Толмачев Александр Александрович, Иванов Евгений Евгеньевич, Садыков Артур Эдуардович, Шестаков Андрей Анатольевич, Радюков Евгений Александрович, Кудрявенко Валерий Алексеевич, Гончаренко Николай Юрьевич и Министерство имущественных отношений Ставропольского края.

25 мая 2022 года Арбитражный суд Ставропольского края признал ГУП УКС СК несостоятельным (банкротом) и открыл в отношении него конкурсное производство. Определением от 4 апреля 2024 года конкурсным управляющим утвержден Троян Виталий Алексеевич, являющийся членом Ассоциации Сибирская гильдия антикризисных управляющих.

Тат Гаспарян