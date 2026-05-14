«Уралхим» высадил цветущие деревья в Черняевском лесу

В рамках благотворительной программы «Уралхим» — регионам» филиал «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» приобрел 100 саженцев-крупномеров цветущих деревьев и кустов для высадки в Черняевском лесу, а также предоставил удобрения для этого.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В зеленой акции приняли участие более 60 волонтеров. Это сотрудники «Уралхима», а также ветераны предприятия и студенты Краевого индустриального техникума. Оператором проекта выступил благотворительный экологический фонд «Урал Обитаемый».

Елена Шамиева, ведущий инженер-эколог филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»:

Цель проведения акций по озеленению — внести вклад в сохранение биоразнообразия в регионе присутствия Компании. Кроме того, сегодня мы высаживаем деревья вместе со студентами Краевого индустриального техникума, чтобы приобщить молодежь к активной заботе о природе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

О правилах высадки саженцев с закрытой корневой системой волонтерам рассказал лесничий Черняевского леса Вадим Саначев. Он также отметил, что благодаря внесению удобрений «Уралхима» деревья, высаженные во время таких же акций в прошлые годы, отлично прижились.

Вадим Саначев, лесничий Черняевского леса:

«Уралхим» ежегодно с 2023 года организует высадку деревьев на разных участках Черняевского леса. Цветущие деревья и кустарники уже украшают любимые места отдыха горожан, а когда дают плоды, то становятся источником питания для животных и птиц. Это несомненная польза для экосистемы леса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Комплексные удобрения «Уралхима» имеют в составе азот, фосфор и калий — основные питательные макроэлементы в легкодоступной для растений форме. Удобрения нужно вносить по 50 граммов под каждый саженец плодового дерева и по 20-25 граммов — под цветущие кустарники. Это помогает растениям начать активный рост, обеспечивает здоровый ярко-зеленый цвет листьев и обильное цветение.

Филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Пермь