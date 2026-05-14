В Татарстане рассматривают возможность проведения международного фестиваля роликовых видов спорта, сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани могут провести международный фестиваль роликовых видов спорта

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В Казани могут провести международный фестиваль роликовых видов спорта

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По словам министра по делам молодежи республики Азата Кадырова, фестиваль охватывает различные направления спорта, в том числе катание на велосипедах, самокатах, роликах и другие дисциплины. Также республика планирует расширять сеть экстрим-парков: в течение двух лет такие площадки хотят развить в 13 городах Татарстана.

Господин Кадыров отметил, что экстрим-парк «Урам» в Казани показал востребованность среди молодежи. Для новых площадок будут готовить инструкторов и специалистов по работе с детьми.

Анна Кайдалова