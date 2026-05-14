Имущество ООО «СМДС ПМК» выставили на повторные торги за 68,8 млн рублей

В Ставрополе на торги выставили имущество ООО «СМДС ПМК» с начальной стоимостью более 68,8 млн руб. Всего на аукцион заявлено 16 лотов — дорожная, строительная и специализированная техника. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Конкурсный управляющий уведомил о проведении 23 июня 2026 года повторных торгов в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений о цене на электронной площадке ЭТП uTender. На торги выставлено 16 лотов, среди которых самая высокая начальная цена установлена на асфальтоукладчик VOLVO Р6820C (2014 год выпуска) — 11,3 млн руб. Самая низкая начальная цена назначена за отсыпщик-укладчик обочин HYDROG DG-1500 — 1,5 млн руб.

Условия проведения аукциона предусматривают шаг в 5% и задаток в размере 10% от начальной цены лота. Заявки принимаются на электронной площадке с 10:00 18 мая 2026 года до 23:55 22 июня 2026 года. Участники торгов будут определены 23 июня 2026 года. Победителем признается участник, предложивший за лот наиболее высокую цену.

Заявители обязаны до 23:55 22 июня 2026 года заключить с организатором торгов договор задатка, подписав размещенный на электронной площадке договор электронной цифровой подписью. Ознакомление с имуществом проводится по предварительной договоренности.

Арбитражный суд Ставропольского края решением от 5 июля 2022 года ввел процедуру конкурсного производства в отношении ООО «СМДС ПМК», занимавшегося строительством автомобильных дорог в Ставрополе. Конкурсным управляющим утвержден Павел Гарин.

Тат Гаспарян