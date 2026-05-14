Бывшего главврача Сергачской ЦРБ осудили за растрату 25 тысяч рублей

Суд признал бывшего главного врача Сергачской центральной районной больницы (ЦРБ) Михаила Мартынова виновным в растрате имущества учреждения (ч. 3 ст. 160 УК РФ) на 25 тыс. руб. Его приговорили к штрафу 150 тыс. руб., сообщили в Нижегородском областном суде.

Суд установил, что с ноября 2024 по январь 2025 года руководитель с топливной карты учреждения заправлял бензином автомобиль, зарегистрированный на супругу.

Кроме штрафа по приговору суд взыскал сумму ущерба.

Как писал «Ъ-Приволжье», изначально подсудимому инкриминировали растрату на 127 тыс. руб.

