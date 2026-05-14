Астраханский суд изучит дело о похищении местного жителя из торгового центра

Суд в Астрахани рассмотрит дело в отношении четверых жителей Оренбургской области, которых обвиняют в похищении человека с применением насилия (п. «а, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

По версии следствия, 6 января 2026 года фигуранты пришли в торговый центр в Ленинском районе Астрахани. Они силой вывели потерпевшего из здания, посадили его в автомобиль и попытались вывезти на территорию своего региона.

Однако на трассе в Енотаевском районе Астраханской области машину остановили сотрудники полиции. Расследование уже завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Нина Шевченко