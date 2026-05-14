В медцентре «Новомед» прокомментировали смерть ребенка в Новороссийске

Представители медицинского центра «Новомед» прокомментировали гибель восьмилетнего ребенка в частной клинике «Новомед Дети» в Новороссийске. Информация опубликована в MAX-канале частного медицинского учреждения.

От лица руководства ООО «Новомед-Н» выразил соболезнования родным и близким умершего ребенка. Смерть мальчика произошла 12 мая, по версии следствия, она может быть связана с ненадлежащим оказанием медицинской помощи. Администрация клиники заявила, что не имеет права разглашать конфиденциальные данные о пациенте без согласия родных в связи с врачебной тайной.

В медицинском центре сообщили, что персонал предпринял все необходимые меры для оказания помощи несовершеннолетнему пациенту.

«Проводились реанимационные мероприятия, интенсивная терапия, в том числе совместно с бригадой скорой медицинской помощи г. Новороссийска. К сожалению, несмотря на усилия медиков, спасти пациента не удалось»,— говорится в сообщении организации.

ООО «Новомед-Н» начал внутреннее расследование для проведения анализа каждого этапа оказания помощи. В учреждении заявили, что представители медицинского центра оказывают полное содействие правоохранительным органам в рамках действующей проверки.

По факту гибели восьмилетнего ребенка в следственном отделе Новороссийска возбудили уголовное дело. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю, дело заведено по факту причинения смерти по неосторожности.

Кристина Мельникова