Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В частном медцентре Новороссийска погиб восьмилетний ребенок

В частном медицинском центре Новороссийска скончался восьмилетний ребенок. Следственный отдел города возбудил уголовное дело по факту гибели несовершеннолетнего, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Инцидент произошел 12 мая. Согласно материалам следствия, смерть ребенка произошла в результате ненадлежащего оказания медицинской помощи. По факту случившегося следователи выполняют комплекс необходимых мероприятий.

В настоящее время правоохранительные органы изучают медицинскую документацию. В рамках возбужденного уголовного дела о причинении смерти по неосторожности назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководителя краевого отделения СК Андрея Маслова.

Кристина Мельникова

Новости компаний Все