Приезжего осудят за кражу инструментов в Новороссийске

Приезжий из Амурской области предстанет перед судом за кражу электрических инструментов в Новороссийске. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Новороссийска.

По данным полиции, мужчина находился на территории строящегося объекта, где работал разнорабочим. Он проник в подсобное помещение и похитил хозяйские электроинструменты, убедившись, что за ним никто не наблюдает. Общая сумма ущерба составила 42 тыс. руб.

Согласно материалам следствия, приезжий продал инструменты третьим лицам, а деньги потратил на собственные нужды.

В отношении подозреваемого утвердили обвинительное заключение, уголовное дело направлено в суд. Мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы.

София Моисеенко