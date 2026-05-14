Ставрополь вошел в тройку лидеров по качеству медицины в РФ

Ставрополь занял третье место в рейтинге городов России по уровню удовлетворенности населения качеством медицинских услуг. Вместе с краевой столицей в тройку лидеров вошли Сургут и Ноябрьск. В этих городах более 80 опрошенных оценили уровень местной медицины как высокий. Данные опубликованы в обновленном Индексе качества жизни платформы Развивай.РФ.

В число лидеров по направлению «Укрепление и охрана здоровья» также попали Нальчик, Якутск, Пенза, Петропавловск-Камчатский, Майкоп, Казань и Владивосток. В этих городах растет доля медучреждений, проходящих цифровую трансформацию. Электронные медицинские карты, дающие пациентам полный доступ к данным о здоровье, сегодня используются в каждой шестой поликлинике страны. В Хасавюрте и Белогорске на ЭМК перешли все медучреждения.

За год доля новых поликлиник и больниц в российских городах выросла на 6. В проекты здравоохранения инвестировано более 9,5 млрд руб. Лучшие показатели по обновлению инфраструктуры — в Казани, Ростове-на-Дону и Краснодаре, где реализуется крупный медицинский кластер.

Мария Хоперская