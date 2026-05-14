В Железноводске водоснабжение планируют вернуть к 15:00 после ремонта водовода

В Железноводске по состоянию на 09:00 на аварийном участке Кубанского водовода продолжаются аварийно-восстановительные работы. Ночью специалисты провели сброс воды из системы, чтобы приступить к ремонту, сообщил глава города Евгений Бакулин в своих соцсетях.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Авария произошла в низине, на границе города-курорта Железноводска и Предгорного района. По предварительной информации, из-за большого объема дождевых вод произошла подвижка грунта. В результате конструктивные элементы камеры оказали давление на трубу, что привело к разрыву заглушки диаметром 500 мм. По предварительной информации, восстановительные работы планируется завершить до 12:00. Возвращение водоснабжения и давления в штатный режим ожидается ориентировочно до 15:00.

Ранее «Ъ-Кавказ» писал, что администрации Железноводска совместно с местным «Водоканалом» поручено организовать подвоз питьевой воды.

