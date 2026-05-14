В Мурманской области с 1 июля запустят сервис для сокращения очередей к врачам

По поручению губернатора Андрея Чибиса с 1 июля 2026 года в Мурманской области заработает единая цифровая система маршрутизации пациентов. Сервис позволит в режиме реального времени видеть листы ожидания на исследования и свободные слоты узких специалистов во всей подведомственной сети медучреждений и предлагать пациентам оптимальный маршрут для получения консультации или обследования, сообщили в правительстве Мурманской области.

В настоящее время маршрутизация ведется в ручном режиме

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Новый программный продукт объединит данные из разных медицинских информационных систем филиалов, которые сейчас работают разрозненно. В настоящее время маршрутизация ведется в ручном режиме. Ожидается, что внедрение сервиса позволит сократить время ожидания приема и повысить эффективность использования ресурсов медучреждений.

Кирилл Конторщиков