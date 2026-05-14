Ростовская АЭС работает штатно после атаки дрона

Ростовская атомная электростанция не имеет отклонений в работе после ночного инцидента с беспилотным летательным аппаратом в районе Волгодонска. Об этом проинформировала пресс-служба станции в своем Telegram-канале.

Энергоблоки со второго по четвертый находятся в сети и действуют в соответствии с диспетчерским графиком нагрузки. Первый энергоблок в настоящее время проходит планово-предупредительный ремонт.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в ходе отражения воздушной атаки в Волгодонске был ликвидирован один беспилотный аппарат. Данные о пострадавших или повреждениях инфраструктуры отсутствуют.

Мария Хоперская