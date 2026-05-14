Два вуза Петербурга вошли в топ-10 вузов по числу бюджетных мест для приема в 2026 году

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и СПбГУ вошли в десятку вузов страны с наибольшим числом бюджетных мест для приема в 2026 году. Эти учебные заведения заняли четвертое и десятое место соответственно, сообщили в Минобрнауки.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Наибольшее число бюджетных мест для приема в 2026 году, на конкурсной основе установлено: 1. Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина; 2. МГУ им. М.В. Ломоносова; 3. Казанский (Приволжский) федеральный университет»,— отметили в ведомстве.

Также в топ-10 попали Высшая школа экономики, Южный федеральный и Сибирский федеральный университеты. Фигурируют в списке Донской государственный технический университет и МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Матвей Николаев