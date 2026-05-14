Власти Дагестана допустили снятие ареста с участков в микрорайоне ДОСААФ

Врио заместителя председателя правительства — министра по земельным и имущественным отношениям Дагестана Заур Эминов провел встречу с участниками судебного процесса, касающегося микрорайона ДОСААФ в Махачкале. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Ранее «Ъ-Кавказ» писал, что около 500 семей в микрорайоне ДОСААФ поселка Красноармейск под Махачкалой оказались фактически заблокированы в распоряжении своим жильем и земельными участками из-за старого спора вокруг земельного массива площадью более 246 тыс. кв. м. Запреты на регистрационные действия жители обнаружили в выписках ЕГРН уже после того, как участки были куплены, дома построены, а территория обеспечена дорогами, газом и электричеством. В ситуацию уже вмешались власти Дагестана и Махачкалы, заявившие о необходимости не допустить, чтобы жители стали заложниками чужого имущественного конфликта.

По словам господина Эминова, одним из вариантов решения может стать отзыв исполнительного листа взыскателем, что позволит снять арест с земельных участков.

«Никакие интересы жильцов затронуты не будут. Стороны должны в кратчайшие сроки договориться между собой и прийти к взаимоприемлемому соглашению, которое полностью защитит права людей», — заявил Заур Эминов.

Глава Минимущества также обозначил сроки для урегулирования ситуации, предложив сторонам в течение двух дней прийти к решению и устранить имеющиеся разногласия. В ведомстве отметили, что министерство будет держать ситуацию на особом контроле до полного урегулирования конфликта в интересах граждан.

Константин Соловьев