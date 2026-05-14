Экспорт пшеницы из Ростовской области вырос до 1,54 млн тонн

Экспорт продовольственной пшеницы из Ростовской области в январе-марте 2026 года достиг 1,54 млн тонн Об этом сообщает «Деловая газета.Юг» со ссылкой на региональное управление Россельхознадзора. Годом ранее за аналогичный период объем поставок составлял 1,28 млн тонн.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За первые три месяца 2026 года в Турцию, Албанию и Израиль из Ростовской области отправили 517 тыс. тонн зерна. В первом квартале 2025 года в Турцию, Египет и Тунис поставили 452,7 тыс. тонн.

Еще 1 млн тонн пшеницы с января по март 2026 года отправили через перевалку в порту Кавказ для последующего экспорта в Марокко, Египет, Израиль и другие государства. За аналогичный период 2025 года через этот порт прошло 828 тыс. тонн пшеницы.

Мария Хоперская

