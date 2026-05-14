Экспорт пшеницы из Ростовской области вырос до 1,54 млн тонн
Экспорт продовольственной пшеницы из Ростовской области в январе-марте 2026 года достиг 1,54 млн тонн Об этом сообщает «Деловая газета.Юг» со ссылкой на региональное управление Россельхознадзора. Годом ранее за аналогичный период объем поставок составлял 1,28 млн тонн.
За первые три месяца 2026 года в Турцию, Албанию и Израиль из Ростовской области отправили 517 тыс. тонн зерна. В первом квартале 2025 года в Турцию, Египет и Тунис поставили 452,7 тыс. тонн.
Еще 1 млн тонн пшеницы с января по март 2026 года отправили через перевалку в порту Кавказ для последующего экспорта в Марокко, Египет, Израиль и другие государства. За аналогичный период 2025 года через этот порт прошло 828 тыс. тонн пшеницы.