В Коми на поддержку сельского хозяйства выделили больше 300 миллионов рублей

В Республике Коми начались весенне-полевые работы. Первым к севу приступило ООО «Южное», обработавшее уже 1134 гектара. В этом году регион почти в пять раз увеличивает площади под кукурузу, расширяя набор культур за счет удлинения вегетационного сезона. На поддержку аграриев выделено 323,86 млн рублей, из них 135 млн — из федерального бюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В регионе стартовали весенне-полевые работы

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ В регионе стартовали весенне-полевые работы

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как сообщили в региональном правительстве, поля засеют ячменем, горохом, овсом и кукурузой.

Кирилл Конторщиков