Ростовская область экспортировала 103 тонны птицы в Таджикистан и Катар

С территории Ростовской области с 4 по 8 мая экспортировали пять партий мяса птицы общим весом в 103 т. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

С территории региона мясо птицы направлено в Таджикистан (76 т) и Катар (27 т). В ветеринарно-санитарном отношении продукция признана безопасной. Она в полном объеме соответствует требованиям стран-импортеров. Мониторинг данных не выявил нарушений в части законности происхождения экспортируемой продукции.

Константин Соловьев