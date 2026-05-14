В Ставрополе подросток на электросамокате пострадала в ДТП

В Ставрополе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием подростка на электросамокате. Об этом сообщает региональное управление Госавтоинспекции.

По предварительным данным, накануне, 13 мая, примерно в 15:20 65-летний водитель автомобиля Lada Granta совершил наезд на 16-летнюю водителя электросамоката. Уточняется, что подросток пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись. В результате инцидента местная жительница с ушибом плеча была доставлена в городскую больницу. Пострадавшей назначено амбулаторное лечение.

Как выяснили автоинспекторы, за рулем автомобиля находился житель Ставрополя. Он не является злостным нарушителем правил дорожного движения и на момент аварии был трезв.

Оба участника происшествия привлечены к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. В настоящее время устанавливаются детальные обстоятельства аварии и степень ответственности каждой из сторон.

