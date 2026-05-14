Уровень газификации в Северной Осетии превысил 98%

Глава Северной Осетии обсудил с министром энергетики России Сергеем Цивилевым развитие энергетического комплекса республики. Стороны договорились продолжить модернизацию сетевого хозяйства и обновление оборудования. Об этом глава региона Сергей Меняйло сообщил в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Внимание чиновники уделили реализации инвестпрограммы филиала ПАО «Россети Северный Кавказ». В 2026 году, как следует из сообщения, запланировано технологическое присоединение новых абонентов, повышение надежности электросетей, модернизация оборудования и внедрение электронной очереди в центре по работе с потребителями.

Кроме того, были рассмотрены результаты программы газификации в Северной Осетии. Как отметили участники встречи, сегодня уровень газификации в республике превышает 98%.

Константин Соловьев