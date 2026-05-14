Красноярское КФХ «Колос» заплатит 49 млн рублей за ущерб природе

Решением суда крестьянско-фермерское хозяйство «Колос» признано виновным в причинении ущерба почве в поселке Березовка, сообщила прокуратура Красноярского края.

Согласно материалам дела, в 2025 году ООО «КФХ "Колос"» на участке сельхозназначения проводило земляные работы для извлечения песчано-гравийной смеси. В результате на полях образовались шестиметровые карьерные выемки и уничтожен плодородный слой почвы на площади более 2,4 га. В ноябре прошлого года следствие возбудило уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ) в отношении директора КФХ «Колос».

По решению суда компания должна возместить ущерб в размере 49 млн руб. На имущество правонарушителя наложен арест.

Михаил Кичанов