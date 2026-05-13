Астраханскую область ждут грозы и высокая пожароопасность 14 мая

По данным Астраханского ЦГМС, в четверг, 14 мая, на территории региона прогнозируется переменная облачность. Ночные часы пройдут без существенных осадков. Утром и днем местами ожидаются кратковременные дожди, сопровождающиеся грозами.

Ветер в ночью будет дуть с юго-востока, днем сменит направление на южное и юго-западное. Его скорость составит 5–10 м/с, с порывами местами до 13 м/с. Температура воздуха ночью установится в диапазоне +11…+16°C, днем столбики термометров поднимутся до +25…+30°C.

В Астрахани ночью без осадков, утром и днем кратковременный дождь и гроза. Ночью ветер юго-восточный и восточный, днем — южный и юго-западный, 5–10 м/с. Температура по городу ночью +14…+16°C, днем +27…+29°C.

При этом в самом областном центре, северных районах (ЗАТО Знаменск, Ахтубинский, Черноярский), местами в центральных (Красноярский) и большинстве южных районов (Икрянинский, Камызякский, Наримановский, Приволжский) ожидается высокая пожароопасность четвертого класса. На остальной территории сохранится третий класс опасности.

Нина Шевченко