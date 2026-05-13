В Сочи вырос спрос на детские игры для развития внимания

Жители Сочи стали чаще выбирать для детей мобильные игры, направленные на развитие внимания, логики и воображения. Об этом рассказали «Ъ-Сочи» аналитики магазина приложений RuStore.

По данным сервиса, родители стали все активнее отдавать предпочтение не только развлекательным, но и обучающим играм, где ребенок может выполнять интерактивные задания, развивать память, тренировать внимательность и осваивать базовые навыки в игровой форме. Особенно востребованными оказались проекты, сочетающие обучение с элементами творчества и свободного исследования.

Лидером рейтинга стала игра «Мир Тока Бока». Приложение представляет собой виртуальную песочницу, где дети могут исследовать разные локации, придумывать собственные истории и взаимодействовать с персонажами. Аналитики отмечают, что подобные игры остаются популярными благодаря возможности развивать фантазию и самостоятельность ребенка.

На втором месте оказалась головоломка «Water Sort: Веселая сортировочная игра». В ней пользователям необходимо распределять жидкости по цветам, что помогает развивать внимание, логику и способность концентрироваться на задачах. Третью строчку заняла игра «Три Кота: Приключения», созданная по мотивам популярного мультсериала. В приложении персонажи выполняют задания и участвуют в различных игровых активностях.

В число наиболее популярных также вошли «Три Кота: Обучающие игры для детей», «Рисовайка для детей» от Яндекса, «Ум и Хрум», «Сказбука для детей» и «Учим Лунтика». Часть приложений ориентирована на развитие мелкой моторики и творческого мышления, другие помогают дошкольникам знакомиться с буквами, цифрами и логическими заданиями.

Эксперты отмечают, что в 2026 году заметно усилился интерес к детским сервисам, которые совмещают развлечение и обучение. Родители все чаще выбирают приложения, позволяющие занять ребенка полезной активностью без перегрузки сложным интерфейсом или агрессивной рекламой. При этом высокий спрос сохраняется как на игры с известными героями мультфильмов, так и на проекты с открытым игровым миром, где ребенок может самостоятельно выстраивать сценарии.

Ранее RuStore также публиковал рейтинг самых популярных мобильных сервисов среди жителей Сочи. В него вошли мессенджеры, навигационные приложения, маркетплейсы и банковские сервисы.

