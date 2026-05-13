Дожди и жара будут в Волгоградской области 14 мая
Кратковременные дожди, местами с грозами ожидаются в Волгоградской области в четверг, 14 мая. Согласно прогнозу синоптиков, температурный фон в областном центре достигнет +25°C, а в отдельных районах региона воздух прогреется до +29°C.
Ночь будет преимущественно без осадков. В Волгограде ожидается +13…+15°C, по области — +12…+17°C. При прояснении в районах возможно похолодание до +7°C. Ветер юго-восточный, днем его порывы усилятся до 8–13 м/с, а при грозах — до 15–20 м/с.
В пятницу днем в регионе также не исключены кратковременные дожди и грозы. В промежутках между осадками воздух будет прогреваться до +28°C.