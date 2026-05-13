Ливни ожидаются в Саратовской области 14 мая
В четверг, 14 мая, в Саратовской области сохранятся неблагоприятные погодные условия. Подробный прогноз привел региональный ЦГМС.
Фото: Нина Шевченко
В течение суток ожидается облачная с прояснениями погода. Пройдут кратковременные дожди, местами с грозами, а днем возможны локальные ливни. Ночью не исключен туман.
Ветер восточный и юго-восточный, 5–10 м/с, с порывами до 14 м/с. При грозе ожидается его шквалистое усиление до 15–18 м/с.
Температурный фон ночью составит +11…+16°C, днем воздух прогреется до +22…+27°C.