Карантин из-за опасных болезней введен в двух районах Волгоградской области

Еще одна вспышка бруцеллеза выявлена в животноводческом хозяйстве Палласовского района Волгоградской области. По информации облкомветеринарии, неблагополучной признана территория в радиусе 5 км от очага: больных коров отправят на убой, введены ограничения на оборот продукции и кормов, а также проведут дезинсекцию и дератизацию. Поселок Куликов закрыт на карантин.

Фото: Нина Шевченко

Ограничительные меры ввели и в Кумылженском районе. Там зафиксировали бешенство. Вирус диагностирован у животного в хуторе Ярской 1-й, на территории частного подворья. Карантин установлен в радиусе 1,6 км. Лечения от бешенства не существует, предотвратить заражение можно только своевременной антирабической вакцинацией.

Напомним, ранее вспышки бруцеллеза уже регистрировались в Иловлинском районе. Там скот отправили на убой.

