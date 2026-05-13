Пензенская область сохраняет лидирующие позиции в ПФО по капремонту

Пензенская область вошла в тройку регионов ПФО по темпам капитального ремонта многоквартирных домов. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

С начала года работы завершены в 80 МКД, где проживают более 17 тыс. человек. В рамках программы капремонта приводятся в порядок кровли. В 2025 году в Пензе и области заменили крыши в 110 домах. С января этого года, как уточнил глава региона, кровли обновлены в 17 МКД.

По общей активности в ПФО лидируют Башкортостан, Самарская и Пензенская области. Округ сохраняет первое место в РФ по объемам капремонта жилого фонда.

Нина Шевченко