Ветер, весла и сословный тариф
220 лет регулярному водному сообщению Петербурга с Кронштадтом
220 лет назад, 14 мая 1806 года по новому стилю, жители столицы и ее морского форпоста перестали зависеть от капризов перевозчиков и настроения залива. В этот день между Петербургом и Кронштадтом открылось регулярное пассажирское сообщение, положив начало организованной транспортной связи, без которой сегодня невозможно представить жизнь острова.
Вид на Кронштадт и его форты, 1854 год
Фото: wikimedia.org
До 1806 года добраться из столицы в Кронштадт было предприятием почти авантюрным. Время года резко делило способы сообщения: летом — морем, которое острословы чуть позже не без иронии прозвали Маркизовой лужей, а зимой — по льду Финского залива. Путешествие по воде считалось далеко не безопасным, и еще Петр I подыскивал на побережье место, откуда путь до острова был бы короче. Сначала выбор пал на Стрельну, затем ее сменил Петергоф, а после и Ораниенбаум: туда добирались по новоустроенной Петергофской першпективе, чтобы уже оттуда перебрасываться на Котлин коротким морским переходом.
В 1721 году, 31 августа, Петр I попытался узаконить давно назревшую потребность, издав указ «Об учреждении почты между Петербургом и Котлиным-островом». Тогда же он распорядился заготовить в столице подводы для пересылки корреспонденции, а для зимнего времени велел смастерить «почтовые буера». Впрочем, как замечает историк Петр Столпянский, провели ли это распоряжение в жизнь, осталось неясным. Лишь с 1734 года появляются новые указы: об устройстве с наступлением зимы дороги в море, о деревянных мостах с перилами через полыньи и о надзоре за их исправным содержанием. А 2 мая 1735 года последовало и повторное повеление — «об учреждении почты от С.-Петербурга до Кронштадта». С этого времени подобные распоряжения станут повторяться из года в год.
Вид на Кронштадт, 1807 год
Фото: Фрэнсис Гибсон / wikipedia.org
Казенную почту летом доставляли на военных судах, а обывателям приходилось нанимать частные лодки у предприимчивых шкиперов. Власти пытались навести порядок и при Екатерине II: в 1777 году «партикулярной верфи» велели следить за количеством груза и людей на перевозных судах, а годом позже вовсе запретили возить пассажиров на шлюпках казенных учреждений. Однако частная инициатива оставалась единственным спасением. Дело доходило до курьезов: иностранным капитанам запрещали ввозить в Кронштадт «частные письма», дабы не подрывать доходы почтамта, предписывая обыскивать суда и найденную корреспонденцию отправлять для оплаты.
Что такое пассажбот
Перелом наступил 2 (14) мая 1806 года с появлением пассажботов. Вопреки распространенному мнению, это были не парусники, а весельные суда, созданные специально для перевозки пассажиров, почты и срочных грузов. В Российском императорском флоте этот класс появился как раз в начале XIX века для оперативной связи между базами и эскадрами. Из-за того, что ходили они на веслах, путешествие длилось довольно долго, однако обыватели были очень довольны твердым расписанием и фиксированной платой.
Весной и осенью — с открытия навигации до 1 июля и с 15 августа до ее закрытия — назначалось два ежедневных рейса: один пассажбот уходил в восемь часов утра, другой — в девять. Летом, с 1 июля по 15 августа, расписание сдвигалось: теперь суда отправлялись в 11:00 и в 21:00 — вероятно, чтобы пассажиры не томились от дневного зноя. В Петербурге посадка производилась у Исаакиевского наплавного моста, в Кронштадте — у Итальянского пруда, небольшой гавани в центре города, служившей оживленным перевалочным пунктом.
«Прислугу не бить и не поить»
Плата за проезд — табель о рангах в миниатюре. Офицерам и нижним чинам воинской службы надлежало платить 15 копеек. Духовные лица, дворяне и прочие граждане раскошеливались уже на 50 копеек с человека. За провоз экипажей и клади взималась особая такса — 10 копеек с каждого пуда веса. Иерархия была соблюдена неукоснительно, однако даже повышенный «дворянский» тариф казался по тем временам весьма умеренным для регулярного и безопасного вояжа.
Санкт-Петербургские ворота Кронштадтской крепости
Фото: Луиджи Премацци / wikimedia.org
Путешествие на пассажботе с первых дней обставлялось правилами, далекими от курортной беспечности. Кронштадт оставался военной крепостью с особым режимом, и порядки здесь царили соответствующие. Как писал в своем историко-общественном путеводителе П. Н. Столпянский, у Петербургских ворот путешественника поджидала двойная экзекуция: «Здесь вы обязаны выйти из кибитки, открыть чемоданы, саки, картонки, на морозе или в караульном доме, где произведется обыск или обряд таможенного очищения. Лишь вы уселись в кибитку и хотите тронуться в путь, не тут-то было — явится новая личность, в сером зипуне и с белою бляхою на груди,— это уже досмотрщик от пути, который без всякой церемонии начинает длинным железным прутом щупать по всем направлениям кибитки». Чтобы вернуться в город, требовалось иметь билет с места службы или от полиции: крепость была под усиленной охраной.
Строго каралось и вмешательство в управление судном: категорически запрещалось бить прислугу или поить ее горячительными напитками, дабы не подвергать пароход и пассажиров опасности. Тех же, кто позволял себе грубость и дебош, предписывалось лишать права проезда впредь. От экипажа, напротив, требовали быть вежливым и услужливым, помогать с погрузкой багажа, хотя за сохранность вещей перед законом отвечали сами пассажиры.
Правила неумолимо преследовали и тех, кто пренебрегал расписанием. Опоздавшим к отправлению не дозволялось догонять судно в шлюпке на ходу — оставалось смириться и ждать следующего рейса. Пассажиров, сошедших с судна не в пункте назначения, ожидал чувствительный штраф в размере 10 рублей.
«Стимботы» — первые пароходы
Пассажботы честно прослужили почти десятилетие, став первым устойчивым мостом между островом и материком в период навигации. Но прогресс наступал стремительно. В 1815 году был спущен на воду первый российский пароход «Елизавета», и эпоха весельных перевозок закончилась так же внезапно, как и началась. Новинку пытались именовать на иноземный лад «стимботом», но слово не прижилось, уступив место привычному «пароходу».
Судно это по нынешним меркам выглядело скромно: деревянный корпус длиной 18,3 м, шириной 4,57 м и осадкой всего 0,61 м — по сути, плоскодонная посудина, приспособленная для мелководной Маркизовой лужи. В движение ее приводила балансирная паровая машина мощностью 4 лошадиные силы, для своего времени вполне достаточная. Два бортовых гребных колеса диаметром 2,4 м с шестью лопастями каждое неторопливо шлепали по воде, разгоняя судно до 5,8 узлов (около 10,7 км/ч). Над палубой возвышалась железная дымовая труба высотой 7,62 м, которая при попутном ветре могла служить мачтой для паруса.
Первый русский пароход «Елизавета» из Петербурга в Кронштадт
Фото: wikimedia.org
Первый рейс «Елизавета» совершила 3 (15) ноября 1815 года из Санкт-Петербурга в Кронштадт. Путь, на который пассажботы тратили долгие часы, в зависимости от погоды, пароход одолел за 3 часа 15 минут. Испытания признали успешными, и вскоре судно вышло на регулярные рейсы. К 1819 году на линии между столицей и Кронштадтом было уже четыре парохода, а в 1824 году открылось и внешнее пароходное сообщение. Почин оказался заразительным: вскоре паровые суда начали активно осваивать Неву, Волгу и другие реки империи, положив начало новой эре в истории отечественного флота.
Отмена весельных судов, разумеется, не решила всех проблем сообщения с Кронштадтом, главной из которых оставалась сезонность. Дважды в год, во время ледостава и ледохода, транспортное сообщение полностью останавливалось и остров на несколько недель погружался в полную изоляцию от материка.
Не замерзнуть по пути
К середине XIX столетия зимний путь был, пожалуй, еще колоритнее летнего. Как свидетельствовал историк и краевед П. Н. Столпянский, описывая 1830–1850-е годы, петербуржец, желавший проехаться в Кронштадт, отправлялся на Козье болото — так звалась в ту пору площадь в Малой Коломне, где ныне возвышается храм Воскресения. Там стояли крытые возки кронштадтских извозчиков, запряженные парой небольших чухонских лошадок с бубенцами; в кибитке было навалено сено — оно служило и сиденьем, и одеялом для ног. Плата за такой вояж колебалась от 6 до 10 рублей, в зависимости от состояния лошадей, дороги и, конечно, самого пассажира. Часа через два с передышкой посреди дороги путник достигал цели. На полдороге его ждал знаменитый дорожный кабачок, родившийся еще в середине XVIII века: некогда для обогрева поставили простую избу, а к 1860-м годам, как писали современники, там красовался «настоящий кабак на сваях», обросший «второстепенными заведениями того же рода».
Безопасным это путешествие не было. В метель дорогу обозначали вехами, у будок дежурили часовые с колоколами, звоном указывавшие направление. Но случалось всякое. В 1862 году машинист одного из дворцовых заведений Ораниенбаума, пробираясь ночью в Кронштадт, в темноте попал в полынью и, не сумев выбраться на гладкий лед, замерз насмерть. На другой день его нашли стоящим по грудь в воде, с ножиком и трубкой на льдине. Вокруг трупа медленно замерзала вода, а вдали были видны спасительные огни Ораниенбаума и Кронштадта.
Первый кронштадтский ледокол «Пайлот» появился лишь в 1864 году и удлинил навигацию на пару месяцев, но зимой оказался бессилен, будучи слишком маломощным. Постепенно складывалась новая система: прокладывались ледовые дороги, строились все более мощные пароходы, а в 1880-х Морской канал избавил суда от лавирования по мелководью. Так, шаг за шагом, оторванность острова уходила в прошлое.